ВС РФ нанесли массированный удар по объектам Украины в ответ на атаки Киева

Вооруженными силами РФ в ночное время нанесен массированный удар в ответ на атаки со стороны Киева. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.