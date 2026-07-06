ВС РФ нанесли массированный удар по объектам Украины в ответ на атаки Киева

Вооруженными силами РФ в ночное время нанесен массированный удар в ответ на атаки со стороны Киева. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а так же инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях», — говорится в сообщении.