Украина ночью 6 июля подверглась массированной атаке высокоточным оружием со стороны ВС России. Удар нанесен в ответ на террористические действия киевского режима. Так уведомили в пресс-службе Минобороны РФ в «Макс».
Как напомнили в ведомстве, Киев неоднократно совершал попытки атаки на гражданскую инфраструктуру России. В результате силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по Киеву и Киевской области.
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