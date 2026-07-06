В Челябинской области 6 июля объявили режим «Беспилотная опасность»

Что делать при угрозе атаки БПЛА:
если вы в здании — спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг, при этом лифтом не пользуйтесь. Если нет возможности спуститься, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления между несущими стенами (например, в санузле, коридоре или кладовой). К окнам не подходите, на улицу не выглядывайте; если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе или другом безопасном месте. На открытой местности не оставайтесь; если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, подвале или подземном переходе.
— Запрещены фото- и видеосъёмка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО. Эта информация позволит противнику определить координаты ударов, оценить эффективность атак и спланировать новые нападения, — подчеркнули в правительстве.
Если обнаружили беспилотник или его части.
Ни в коем случае нельзя прикасаться к устройству, его обломкам или подозрительным предметам рядом. Не нужно пытаться осматривать, передвигать или разбирать их. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите экстренным службам о своей находке.
Единый номер вызова экстренных служб: 112. Жителям региона рекомендуют доверять только официальным источникам информации: Алексей Текслер, Пул74, Правительство Челябинской области, РСЧС Челябинская область.
— Помните! Ваши спокойствие, осторожность и отказ от публикации фото и видео работы ПВО могут сохранить жизни людей, — заключили в правительстве.
Ранее юрист пояснил, можно ли не идти на работу и учёбу при режиме беспилотной или ракетной опасности.