В Челябинской области 6 июля объявили режим «Беспилотная опасность»

если вы в здании — спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг, при этом лифтом не пользуйтесь. Если нет возможности спуститься, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления между несущими стенами (например, в санузле, коридоре или кладовой). К окнам не подходите, на улицу не выглядывайте; если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе или другом безопасном месте. На открытой местности не оставайтесь; если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, подвале или подземном переходе.