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ПВО сбила 47 БПЛА над Ленинградской областью

Силы ПВО сбили 47 украинских дронов над Ленинградской областью.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 47 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 47 БПЛА противника», — написал Дрозденко в своем канале на платформе «Макс».

Губернатор уточнил, что боевая работа продолжается, экстренные службы работают на местах.

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