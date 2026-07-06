ВС РФ нанесли удар возмездия по Украине: какие объекты поражены

По данным оборонного ведомства, поражена также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева. Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве. Вскоре появилась информация об ограничении в Киевской области движения поездов на нескольких участках железной дороги.