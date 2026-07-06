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ВС РФ нанесли удар возмездия по Украине: какие объекты поражены

ВС РФ поразили объекты ВПК и ТЭК на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, поражена также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева. Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве. Вскоре появилась информация об ограничении в Киевской области движения поездов на нескольких участках железной дороги.

Минобороны России неоднократно заявляло, что российские вооруженные силы наносят удары только по объектам критической инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины, и не атакуют мирное население и объекты гражданского назначения.