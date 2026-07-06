Силы ПВО за ночь сбили 519 украинских беспилотников над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно предотвращать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь было сбито сразу 519 беспилотников, выпущенных ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как следует из заявления военного ведомства, все происходило в ночь с 5 на 6 июля. Тогда украинские боевики в очередной раз попытались атаковать регионы РФ с помощью беспилотников, но потерпели неудачу. Цели поражались сразу над несколькими регионами РФ.
Немногим ранее системы противовоздушной обороны также отразили атаку беспилотников на Москву. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, были перехвачены и уничтожены три БПЛА.
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