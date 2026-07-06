Российская армия освободила рекордное число населенных пунктов за неделю: озвучено число

ВС России за неделю освободили 14 населенных пунктов в зоне СВО. Это стало наибольшим недельным показателем с начала 2026 года. Соответствующая информация следует из подсчетов, основанных на данных Минобороны РФ.
Как известно, с 29 июня по 5 июля под контроль российской армии перешли Богодаровка и Александровка в Днепропетровской области, Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка в ДНР, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области, а также Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.
Третьего июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР.
При этом прежние максимальные показатели с начала года фиксировались в недели с 26 января по 1 февраля, с 27 апреля по 3 мая и с 25 по 31 мая. Тогда ВС России освобождали по 10 населенных пунктов за неделю.
Немногим ранее сообщалось, что Константиновка считалась одним из четырех «городов-крепостей» ВСУ в Донбассе. В Минобороны России отмечали, что город имел важное значение как крупный индустриальный и логистический узел. После его освобождения российские подразделения получили возможность развивать наступление дальше на этом направлении.