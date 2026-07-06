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В ночь на 6 июля над Самарской областью сбили БПЛА

В ночь на понедельник, 6 июля, над территорией Самарской области сбили БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Всего за ночь над территорией России дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Режим «Беспилотная опасность» действует на территории региона с 4:00. Кроме того, был введен режим «Ковер», закрыто воздушное пространство на всех высотах в районе аэропорта Курумоч.

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