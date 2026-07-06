Обломки сбитых дронов упали в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга

Пулково с пяти утра работал с ограничениями — самолеты принимали и отправляли только по согласованию. С 6:30 до 8:00 прием и выпуск рейсов и вовсе приостановили. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, за это время более 16 рейсов задержали на два и более часов, а 11 бортов ушли на запасные аэродромы.