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Обломки сбитых дронов упали в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга

Уничтожено около полусотни украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Обломки сбитых дронов упали в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга. На месте работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

— Боевая работа продолжается, — добавил глава региона.

Утром 6 июля над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили 47 беспилотников. Воздушная опасность в регионе действует с 4:53, а в Петербурге тревогу объявили около 6:30.

Пулково с пяти утра работал с ограничениями — самолеты принимали и отправляли только по согласованию. С 6:30 до 8:00 прием и выпуск рейсов и вовсе приостановили. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, за это время более 16 рейсов задержали на два и более часов, а 11 бортов ушли на запасные аэродромы.

Из-за закрытого неба задержки коснулись рейсов в Калининград и обратно. Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло. Ситуация остается на контроле.

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