В Татарстане с ночи действует режим беспилотной опасности

Угроза атаки БПЛА объявлена для Альметьевска, Заинска и Нижнекамска. Жителям рекомендовано принять меры безопасности.
Июль 2026 года отмечен в Татарстане серией подобных предупреждений. Так, минувшей ночью, 3 июля, в республике действовал режим ракетной опасности, который был объявлен в 02:12 и отменен в 04:14. Параллельно для Казани и Зеленодольска также объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Тогда же над соседней Удмуртией была сбита ракета.
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