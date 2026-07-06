В Татарстане с ночи действует режим беспилотной опасности

Июль 2026 года отмечен в Татарстане серией подобных предупреждений. Так, минувшей ночью, 3 июля, в республике действовал режим ракетной опасности, который был объявлен в 02:12 и отменен в 04:14. Параллельно для Казани и Зеленодольска также объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Тогда же над соседней Удмуртией была сбита ракета.