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Российский пулемётчик с 70 метров сбил американский БПЛА «Марсианин»

Пулемётчик ВС России сбил с огромной дистанции дроны «Марсианин» и «Хорнет».

Источник: Комсомольская правда

Российский военнослужащий Андрей Улиткин, выполняющий задачи в составе мобильной огневой группы «Центра», поразил американский бесшумный беспилотник «Марсианин» с дистанции около 70 метров. Боец также подтвердил уничтожение еще одного дрона — бензиновой модели «Хорнет». Об этом Улиткин рассказал в беседе с корреспондентами РИА Новости.

По словам пулеметчика, систематическая работа по прикрытию тыловых колонн от атак вражеских беспилотников уже приносит ощутимые результаты. Он отметил, что американский аппарат движется практически бесшумно и часто пытается зайти в спину, что требует от расчета особой бдительности. На поражение цели ушло около сотни выстрелов, так как стрельбу приходилось вести с упреждением.

Боец подчеркнул, что в таких ситуациях решающую роль играют слаженность экипажа и способность сохранять хладнокровие под давлением. В качестве доказательства он продемонстрировал фрагменты хвостовой части сбитого «Марсианина», а также его электродвигатель и аккумуляторные отсеки. Улиткин уточнил, что это был первый подобный бесшумный дрон, который удалось ликвидировать его группе.

Ранее российский военнослужащий сбил украинский FPV-дрон при помощи палки. Необычный инцидент произошёл в районе населённого пункта Ровное Запорожской области.

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