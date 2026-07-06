В Ленинградской области повреждены объекты инфраструктуры

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пятьдесят шесть БПЛА сбито над Ленинградской областью, предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 56 БПЛА противника… Предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк», — написал Дрозденко в своем канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что последствия оперативно ликвидируются, по предварительным данным, никто не пострадал.
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