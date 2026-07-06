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ВСУ атаковали Крым — один человек погиб и двое пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. Один человек погиб, двое пострадали при ночной атаке на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погиб один человек и пострадали еще двое. Погибшая — жительница Керчи», — сообщил глава региона.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, пожелал раненым скорейшего выздоровления.

«Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул Аксенов.

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