В Татарстане сняли режим беспилотной опасности и ограничения в аэропортах

Ограничения действовали с 03:56 в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска и Казани. По сообщению Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Также в республике в 08:24 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Альметьевск, Заинск и Нижнекамск.
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