Группа иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалась выполнять поставленную задачу и покинула позиции в районе Петро-Ивановки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, речь идет о группе испаноязычных наемников, которые, отказавшись от выполнения боевого задания, отошли вглубь украинской территории.
Ранее в пророссийском подполье сообщили, что иностранные наемники на Херсонском направлении практически перестали участвовать в боевых действиях. Такая ситуация продолжается с марта 2026 года. Источник пояснил, что тех, кто не сбежал и не был уничтожен российскими ударами, просто перебросили на другие участки, а оставшиеся предпочитают не высовываться.
Также в подполье рассказали об изменении состава иностранных наемников. Сейчас большинство из них — это выходцы из Латинской Америки.