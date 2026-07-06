Иностранные наемники ВСУ отказались выполнять приказ в Харьковской области

Ранее в пророссийском подполье сообщили, что иностранные наемники на Херсонском направлении практически перестали участвовать в боевых действиях. Такая ситуация продолжается с марта 2026 года. Источник пояснил, что тех, кто не сбежал и не был уничтожен российскими ударами, просто перебросили на другие участки, а оставшиеся предпочитают не высовываться.