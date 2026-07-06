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Иностранные наемники ВСУ отказались выполнять приказ в Харьковской области

Наемники ВСУ отказались выполнять задачу и сбежали в тыл под Петро-Ивановкой.

Источник: Комсомольская правда

Группа иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалась выполнять поставленную задачу и покинула позиции в районе Петро-Ивановки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, речь идет о группе испаноязычных наемников, которые, отказавшись от выполнения боевого задания, отошли вглубь украинской территории.

Ранее в пророссийском подполье сообщили, что иностранные наемники на Херсонском направлении практически перестали участвовать в боевых действиях. Такая ситуация продолжается с марта 2026 года. Источник пояснил, что тех, кто не сбежал и не был уничтожен российскими ударами, просто перебросили на другие участки, а оставшиеся предпочитают не высовываться.

Также в подполье рассказали об изменении состава иностранных наемников. Сейчас большинство из них — это выходцы из Латинской Америки.