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При ударе ВС России в Киеве повреждены два предприятия по производству дронов

Российские военные поразили заводы «Киев-71» и «Буревестник», специализирующиеся на выпуске беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные нанесли удар, в результате которого в Киеве повреждены два предприятия по производству беспилотников, которые используются в интересах ВСУ. Об этом 6 июля, в понедельник, сообщило министерство обороны Российской Федерации. Речь идет о заводах «Киев-71» и «Буревестник».

«Киев-71» выпускает разведывательные дроны большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу» и FPV-дронов «Шрайк-10», а также средства телеметрии и оптическое оборудование. Завод «Буревестник» производит беспилотники большой и средней дальности и разработкой радиолокационной техники для ВСУ.

Отметим, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным целям, а также предприятиям и объектам, которые применяются в интересах вооруженных сил Украины.

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК, ТЭК и инфраструктуре военных аэродромов в Киеве и областях.

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