При ударе ВС России в Киеве повреждены два предприятия по производству дронов

Российские военные нанесли удар, в результате которого в Киеве повреждены два предприятия по производству беспилотников, которые используются в интересах ВСУ. Об этом 6 июля, в понедельник, сообщило министерство обороны Российской Федерации. Речь идет о заводах «Киев-71» и «Буревестник».