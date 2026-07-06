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Аэропорт Челябинска временно закрыт из-за беспилотной опасности

Там добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Международный аэропорт Челябинска временно закрыт из-за беспилотной опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — предупреждает Росавиация.

Там добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области с 08:30 6 июля.

Власти напоминают, что запрещена съемка работы ПВО, при обнаружении беспилотных воздушных судов или их частей следует сообщать по телефону «112».