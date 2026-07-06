Международный аэропорт Челябинска временно закрыт из-за беспилотной опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — предупреждает Росавиация.
Там добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области с 08:30 6 июля.
Власти напоминают, что запрещена съемка работы ПВО, при обнаружении беспилотных воздушных судов или их частей следует сообщать по телефону «112».