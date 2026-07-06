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В Минобороны раскрыли детали ночного удара по предприятиям ВПК Украины

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам ВПК и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, приведя полный перечень пораженных целей в Киеве и области, включая заводы по выпуску БПЛА, бронеавтомобилей и ремонту зенитных систем. Атака стала ответом на террористические действия киевского режима.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Удары наносились оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками. Целями стали предприятия в Киеве и Киевской области, а также аэродромная инфраструктура в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Согласно заявлению ведомства, атака стала ответом на террористические действия киевского режима на территории РФ.

В Киеве поражены ключевые предприятия оборонной промышленности:

  • Производственное объединение «Абрис ПТ»: предприятие специализировалось на разработке и выпуске разведывательных БПЛА, FPV-дронов, а также оптического оборудования.
  • Завод «Буревестник»: здесь осуществлялась сборка беспилотников и производство радиолокационной техники для ВСУ.
  • ООО «УКР АРМО ТЕХ»: один из основных производителей бронеавтомобилей, элементов бронезащиты и боевых частей для ракет и дронов.
  • Судостроительный завод «Кузница на Рыбальском»: крупнейшее предприятие, производившее артиллерийские катера «Гюрза-М», а также выпускавшее ударные безэкипажные катера.
  • Завод «Квант»: научно-производственная база, выпускающая системы управления огнем, средства навигации и оптико-электронного противодействия, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД».

В Киевской области уничтожены:

  • Жулянский машиностроительный завод «Визар»: государственное предприятие, занимавшееся ремонтом зенитных ракетных систем, комплектующих для авиации и БПЛА. После удара на объекте зафиксирована мощная вторичная детонация.
  • Склад ГСМ в Вишневом: база, обеспечивавшая экстренные поставки топлива (бензина и дизеля) для нужд ВСУ в зоне боевых действий.

В военном ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены.

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