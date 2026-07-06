В Минобороны раскрыли детали ночного удара по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Удары наносились оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками. Целями стали предприятия в Киеве и Киевской области, а также аэродромная инфраструктура в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Согласно заявлению ведомства, атака стала ответом на террористические действия киевского режима на территории РФ.
В Киеве поражены ключевые предприятия оборонной промышленности:
- Производственное объединение «Абрис ПТ»: предприятие специализировалось на разработке и выпуске разведывательных БПЛА, FPV-дронов, а также оптического оборудования.
- Завод «Буревестник»: здесь осуществлялась сборка беспилотников и производство радиолокационной техники для ВСУ.
- ООО «УКР АРМО ТЕХ»: один из основных производителей бронеавтомобилей, элементов бронезащиты и боевых частей для ракет и дронов.
- Судостроительный завод «Кузница на Рыбальском»: крупнейшее предприятие, производившее артиллерийские катера «Гюрза-М», а также выпускавшее ударные безэкипажные катера.
- Завод «Квант»: научно-производственная база, выпускающая системы управления огнем, средства навигации и оптико-электронного противодействия, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД».
В Киевской области уничтожены:
- Жулянский машиностроительный завод «Визар»: государственное предприятие, занимавшееся ремонтом зенитных ракетных систем, комплектующих для авиации и БПЛА. После удара на объекте зафиксирована мощная вторичная детонация.
- Склад ГСМ в Вишневом: база, обеспечивавшая экстренные поставки топлива (бензина и дизеля) для нужд ВСУ в зоне боевых действий.
В военном ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены.