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В Петербурге отменили угрозу БПЛА

В Петербурге отменили угрозу атаки беспилотников.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Угроза БПЛА отменена на территории Санкт-Петербурга, сообщил официальный канал оповещения населения города на платформе «Макс».

«Экстренная информация РСЧС (Санкт-Петербург): Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

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