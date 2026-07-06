В Петербурге отменили угрозу БПЛА

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Угроза БПЛА отменена на территории Санкт-Петербурга, сообщил официальный канал оповещения населения города на платформе «Макс».
«Экстренная информация РСЧС (Санкт-Петербург): Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
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