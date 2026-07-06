Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымская прокуратура отреагировала на атаку ВСУ

Прокуратура открыла горячую линию после атаки ВСУ в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Крыма организовала горячую линию после атаки ВСУ, которая произошла в ночь на понедельник, 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, Крым атаковали украинские беспилотники. В результате погибла женщина. Убитая — жительница Керчи. Кроме того, еще два человека пострадали.

«Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан после атаки», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы оперативно устранить последствия случившегося, в регионе обеспечили взаимодействие со всеми ведомствами. Ситуацию контролирует крымский прокурор Олег Камшилов.

Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978)-986−50−76.

сообщили в ведомстве
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше