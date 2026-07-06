Ракетная опасность объявлена в Крыму

«Ракетная опасность в Республике Крым!» — говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым — единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах «Беспилотная опасность», «Авиационная опасность», «Ракетная опасность».
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