В Челябинской области замечены летящие беспилотники

В связи с реальной угрозой была включена система оповещения и прозвучал сигнал «Внимание всем!» для оперативного информирования граждан о потенциальной угрозе. Напомним, сегодня в Челябинске впервые были включены сирены для оповещения о беспилотной опасности. Режим беспилотной опасности действует в регионе с 08.30. В челябинском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов.
«Звук сирен на улице, прерывистые гудки на предприятиях, машины с громкоговорителями обозначают сигнал “Внимание всем!”. Его главная цель — привлечь внимание граждан к потенциальной угрозе. Если вы услышали этот сигнал, необходимо включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения, обратиться к проверенным, официальным источникам информации. В них будет размещена информация о возникшей угрозе и порядок действий. Быстро и без паники выполните все необходимые рекомендации. Обеспечьте безопасность себе, своим детям и при необходимости окружающим», — говорится в сообщении правительства региона.
Аналогичные ограничения действуют в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, в Пермском крае и в ХМАО. Аэропорты Перми, Тюмени и Екатеринбурга закрыты по решению Росавиации.
В Екатеринбурге проходит выставка инноваций и достижений Иннопром, где сегодня должна состояться встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.