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В Челябинской области замечены летящие беспилотники

На территории Челябинской области визуально наблюдался пролет БПЛА, сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.

В связи с реальной угрозой была включена система оповещения и прозвучал сигнал «Внимание всем!» для оперативного информирования граждан о потенциальной угрозе. Напомним, сегодня в Челябинске впервые были включены сирены для оповещения о беспилотной опасности. Режим беспилотной опасности действует в регионе с 08.30. В челябинском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Звук сирен на улице, прерывистые гудки на предприятиях, машины с громкоговорителями обозначают сигнал “Внимание всем!”. Его главная цель — привлечь внимание граждан к потенциальной угрозе. Если вы услышали этот сигнал, необходимо включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения, обратиться к проверенным, официальным источникам информации. В них будет размещена информация о возникшей угрозе и порядок действий. Быстро и без паники выполните все необходимые рекомендации. Обеспечьте безопасность себе, своим детям и при необходимости окружающим», — говорится в сообщении правительства региона.

Аналогичные ограничения действуют в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, в Пермском крае и в ХМАО. Аэропорты Перми, Тюмени и Екатеринбурга закрыты по решению Росавиации.

В Екатеринбурге проходит выставка инноваций и достижений Иннопром, где сегодня должна состояться встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

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