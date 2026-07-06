В Челябинской области замечены летящие беспилотники

«Звук сирен на улице, прерывистые гудки на предприятиях, машины с громкоговорителями обозначают сигнал “Внимание всем!”. Его главная цель — привлечь внимание граждан к потенциальной угрозе. Если вы услышали этот сигнал, необходимо включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения, обратиться к проверенным, официальным источникам информации. В них будет размещена информация о возникшей угрозе и порядок действий. Быстро и без паники выполните все необходимые рекомендации. Обеспечьте безопасность себе, своим детям и при необходимости окружающим», — говорится в сообщении правительства региона.