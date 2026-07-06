В Башкирии снят режим беспилотной опасности

Сегодня утром, 6 июля, в 7:59 был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Его отменили в 13:51.
В связи с этим уфимский аэропорт временно приостановил работу, из-за чего были задержаны 20 рейсов. Как сообщил председатель ГК РБ по ЧС Кирилл Первов, сейчас он работает в штатном режиме.
Также на территории Башкирии фиксировались сбои в работе мобильного интернета. Ранее секретарь регионального Совбеза Валерий Олейник рассказал, с чем это связано.
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