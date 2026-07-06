Эксперт: где Украина могла спрятать сотни дронов для атак на РФ

По его словам, часть украинских дронов может находиться на территории трех европейских государств. «Предприятия в основном вынесены за границу: Италия, Германия и Литва. Надо думать, что делать со странами Балтии, через чье воздушное пространство летят дроны на Санкт-Петербург и Ленобласть», — заявил собеседник NEWS.ru.
Он также допустил, что ВСУ могут скрывать запасы дронов под землей — в бункерах советских времен или на объектах подземной промышленности.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства ПВО сбили 47 украинских беспилотников над территорией региона. Обломки уничтоженных дронов нашли в двух местах: возле Лужского полигона и в районе порта Усть-Луга.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, что средства ПВО сбили 47 украинских беспилотников над территорией региона. Обломки уничтоженных дронов нашли в двух местах: возле Лужского полигона и в районе порта Усть-Луга.
До этого в сводках Минобороны РФ появилась информация, что за неделю российские силы ПВО сбили и уничтожили не менее 3945 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов ликвидировали 30 июня и 4 июля.