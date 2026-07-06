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Эксперт: где Украина могла спрятать сотни дронов для атак на РФ

Украинские военные могли разместить сотни беспилотников за пределами страны и в подземных укрытиях, чтобы использовать их для ударов по России. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По его словам, часть украинских дронов может находиться на территории трех европейских государств. «Предприятия в основном вынесены за границу: Италия, Германия и Литва. Надо думать, что делать со странами Балтии, через чье воздушное пространство летят дроны на Санкт-Петербург и Ленобласть», — заявил собеседник NEWS.ru.

Он также допустил, что ВСУ могут скрывать запасы дронов под землей — в бункерах советских времен или на объектах подземной промышленности.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средства ПВО сбили 47 украинских беспилотников над территорией региона. Обломки уничтоженных дронов нашли в двух местах: возле Лужского полигона и в районе порта Усть-Луга.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, что средства ПВО сбили 47 украинских беспилотников над территорией региона. Обломки уничтоженных дронов нашли в двух местах: возле Лужского полигона и в районе порта Усть-Луга.

До этого в сводках Минобороны РФ появилась информация, что за неделю российские силы ПВО сбили и уничтожили не менее 3945 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов ликвидировали 30 июня и 4 июля.

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