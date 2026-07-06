Эксперт: где Украина могла спрятать сотни дронов для атак на РФ

По его словам, часть украинских дронов может находиться на территории трех европейских государств. «Предприятия в основном вынесены за границу: Италия, Германия и Литва. Надо думать, что делать со странами Балтии, через чье воздушное пространство летят дроны на Санкт-Петербург и Ленобласть», — заявил собеседник NEWS.ru.