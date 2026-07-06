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Ситуация в Крыму сейчас: что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. Ситуация в энергетике Крыма сегодня остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

Восточную часть и южный берег удалось частично перезапитать. Все стратегически важные объекты — больницы, службы экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура — функционируют в штатном режиме.

заявил Гоцанюк

Бригады «Крымэнерго» работают в круглосуточном режиме, предпринимаются все возможные меры для стабилизации энергоснабжения крымчан.

«Ситуация находится на особом контроле. Призываю вас сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Сегодня для всех нас особенно важны взаимопонимание и взаимовыручка», — подчеркнул председатель правительства республики.

В понедельник утром советник главы РК Олег Крючков сообщил, что несколько районов Крыма обесточены вследствие атак врага, ведутся восстановительные работы.

В понедельник на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма.

Также Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.

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