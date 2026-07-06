Ситуация в Крыму сейчас: что известно

Восточную часть и южный берег удалось частично перезапитать. Все стратегически важные объекты — больницы, службы экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура — функционируют в штатном режиме.
Бригады «Крымэнерго» работают в круглосуточном режиме, предпринимаются все возможные меры для стабилизации энергоснабжения крымчан.
«Ситуация находится на особом контроле. Призываю вас сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Сегодня для всех нас особенно важны взаимопонимание и взаимовыручка», — подчеркнул председатель правительства республики.
В понедельник утром советник главы РК Олег Крючков сообщил, что несколько районов Крыма обесточены вследствие атак врага, ведутся восстановительные работы.
В понедельник на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма.
Также Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.