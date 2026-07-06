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Удар по Панораме в Севастополе спланирован спецслужбами Британии — СВР

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. Осуществленная ВСУ атака на здание Музея обороны Севастополя была детально спланированной провокацией Британии и ее спецслужб. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По поступающей в СВР информации, резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне этого года был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб», — говорится в документе.

Как отметили в ведомстве, украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, но ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников, указали в пресс-бюро СВР.

По версии службы, Музей обороны Севастополя является для Лондона «историческим триггером», пробуждающим у британцев болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании, обернувшейся колоссальными потерями среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства в годы Крымской войны.

«В таких условиях для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата», — добавили в СВР.

В ночь на 10 июня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал здание объекта культурного наследия — Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.». Удар по зданию произошел в 02:48 и вызвал пожар, который ликвидировали только спустя 29 часов. Глава города оповестил о том, что в результате этого «великий шедевр Франца Рубо был практически уничтожен».

Позже руководство и сотрудники музея сообщили, что почти полностью выгорели интерьеры, в частности предметный план, а также полотно, которое является не работой Франца Рубо, а его копией, созданной в середине прошлого века к столетию Крымской войны в 1954-му году группой советских художников.

По словам представителей музейного учреждения, аутентичное полотно выдающегося художника-монументалиста, основателя панорамной живописи в России, было практически уничтожено еще во время налета на Севастополь немецко-фашистской авиации в период Великой Отечественной войны, в июне 1942 года.

Только два фрагмента оригинального полотна Рубо удалось спасти тогда во время эвакуации, уточнили в музее. Теперь они представлены на выставке «Рубо.170» в еще одном объекте из структуры Музея Обороны Севастополя — ретро-кинотеатре, название которого «Украина», сохранявшееся с советских времен, после атаки на Панораму было решено поменять.

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