Удар по Панораме в Севастополе спланирован спецслужбами Британии — СВР

Только два фрагмента оригинального полотна Рубо удалось спасти тогда во время эвакуации, уточнили в музее. Теперь они представлены на выставке «Рубо.170» в еще одном объекте из структуры Музея Обороны Севастополя — ретро-кинотеатре, название которого «Украина», сохранявшееся с советских времен, после атаки на Панораму было решено поменять.