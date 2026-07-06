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В Омской области в третий раз объявили беспилотную опасность

Телефон при ЧС — 112.

Источник: Om1 Омск

В Омской области вновь объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС по Омской области.

«Объявлена беспилотная опасность в Омской области, 15.15! Будьте бдительны! Тел. 112», — сообщает ведомство.

В городе звучат сирены. Также о введении такого режима сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своих социальных сетях.

«По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — отметил глава региона.

Напомним, что режим на территории региона уже вводился 10 июня и 1 июля. Ранее мы рассказывали, что делать во время беспилотной опасности.

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