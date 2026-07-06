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В Челябинской области днем 6 июля сняли режим беспилотной опасности

Ограничения действовали около шести часов.

Источник: 1obl.ru

В Челябинской области днем 6 июля отменили режим «Беспилотная опасность». Утром, в 8:30, на территории региона ввели ограничения из-за угрозы БПЛА. Жители зафиксировали визуальный пролет беспилотных летательных аппаратов над рядом муниципалитетов и передали информацию властям. Экстренные службы перешли в режим повышенной готовности.

В связи с реальной угрозой в регионе включили систему оповещения и подали сигнал «Внимание всем!». Впервые сирены зазвучали в полдень. Громкоговорители работали с перерывами, а жителям рекомендовали укрыться в помещениях и не подходить к окнам. Теле- и радиоэфиры прервали для трансляции инструкций по действиям при угрозе.

Аэропорт Челябинска имени Курчатова временно приостановил прием и отправку рейсов. Режим действовал около шести часов.

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