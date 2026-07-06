Третья беспилотная опасность в Омске. Последние новости

В такие минуты самое трудное — не поддаться панике и вспомнить простые, но жизненно важные правила. Власти чётко прописали алгоритм, который может спасти: если тревога застала на улице, нужно как можно скорее укрыться в капитальном здании или спуститься в подземный переход. Когда поблизости нет надёжных укрытий, даже тень дерева становится временным спасением — это всё равно лучше, чем оставаться на открытой местности. Внутри помещений важно держаться подальше от окон: лучше всего уйти в коридор или ванную комнату, лечь на пол и прикрыть голову руками. Ещё одна важная деталь — спуститься на нижние этажи, но ни в коем случае не пользоваться лифтом: в экстренной ситуации он может стать ловушкой. Оставаться в безопасном месте нужно до официального отбоя режима — никаких самостоятельных решений, только проверенные источники информации.