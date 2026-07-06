Третья беспилотная опасность в Омске. Последние новости

Жители Нефтяников, едва успевшие выдохнуть после тревог 10 июня и 1 июля, вновь замерли у окон и экранов, ловя каждое официальное сообщение в своих телефонах.
Корреспондент omsk.aif.ru рассказывает, как развивались события.
Сигнал тревоги: сирены и официальные сообщения.
Всё началось с тревожных сообщений от читателей: омичи из Нефтяников почти одновременно стали писать в редакцию, что слышат знакомые, леденящие душу звуки сирен. Эти сигналы уже врезались в память горожан — они звучали 10 июня, когда впервые объявили ракетную опасность, и 1 июля, когда режим беспилотной угрозы держался больше двух часов.
На этот раз тревога пришла в 15:15, а уже в 15:37 РСЧС Омской области официально подтвердила: «Объявлена беспилотная опасность в Омской области! Будьте бдительны! Тел. 112». Почти синхронно с этим сообщение продублировало МЧС России по Омской области, а следом в своём канале появился пост губернатора Виталия Хоценко: «Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность».
Работа аэропорта при беспилотной опасности.
Омский аэропорт впервые ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов — мера необходима для обеспечения безопасности полётов. Пассажиры, кто спешил на вылет, кто встречал родных, на мгновение замерли, пытаясь осознать: привычный ритм города дал сбой. Теперь им оставалось только внимательно слушать объявления, следить за статусом рейса на электронных табло и на сайте aeroomsk.ru.
О начале обслуживания пассажиров и воздушных судов обещали сообщить дополнительно. Как только ограничения будут сняты, в аэропорту оперативно приступят к работе.
Как действовать, когда звучит сирена и объявлена беспилотная опасность.
В такие минуты самое трудное — не поддаться панике и вспомнить простые, но жизненно важные правила. Власти чётко прописали алгоритм, который может спасти: если тревога застала на улице, нужно как можно скорее укрыться в капитальном здании или спуститься в подземный переход. Когда поблизости нет надёжных укрытий, даже тень дерева становится временным спасением — это всё равно лучше, чем оставаться на открытой местности. Внутри помещений важно держаться подальше от окон: лучше всего уйти в коридор или ванную комнату, лечь на пол и прикрыть голову руками. Ещё одна важная деталь — спуститься на нижние этажи, но ни в коем случае не пользоваться лифтом: в экстренной ситуации он может стать ловушкой. Оставаться в безопасном месте нужно до официального отбоя режима — никаких самостоятельных решений, только проверенные источники информации.
Сейчас жители Омска надеются, что угроза будет оперативно снята, а чёткая работа служб и собранность самих горожан помогут избежать любых последствий.