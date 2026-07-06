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Военкор Сладков оценил значение освобождения Константиновки

Взятие Константиновки в ДНР стало мощным стратегическим и психологическим ударом по украинским войскам. Военкор Александр Сладков заявил, что российская армия получила идеальный плацдарм для наступления и вышла в глубокие тыловые районы ВСУ. Город с более чем 20 тыс. зданий станет важнейшим логистическим узлом для размещения штабов и техники.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Со взятием Константиновки в ДНР российская армия получила идеальный плацдарм для дальнейшего наступления и вышла в глубокие тыловые районы ВСУ. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил военный корреспондент бригады «Невский» Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков.

По словам военкора, с освобождением Константиновки российские силы шагнули в «спальные районы» украинской армии — на территории за линией Славянск — Краматорск — Дружковка, где появления ВС РФ противник не ожидал.

Город, насчитывающий более 20 тысяч зданий и промышленных зон, станет важнейшим логистическим узлом, отметил Сладков. Плотная застройка позволяет безопасно размещать штабы, склады и скрытно перемещать технику, что дает огромное преимущество по сравнению с позициями в открытом поле. Военкор добавил, что бои за Константиновку сопровождались масштабным противостоянием в воздухе. Украинское командование стянуло на этот участок значительные силы беспилотных систем, однако российским войскам удалось одержать победу.

Потерю города Сладков назвал тяжелым психологическим ударом для украинской стороны, сравнив состояние киевских властей с нокаутом. Успех операции он напрямую связал с эффективными ударами ВС РФ по тылам противника. По оценке эксперта, падение Константиновки открывает российской армии путь в сторону Днепропетровской области и приближает полное освобождение Донбасса.