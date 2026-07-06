Военкор Сладков оценил значение освобождения Константиновки

Город, насчитывающий более 20 тысяч зданий и промышленных зон, станет важнейшим логистическим узлом, отметил Сладков. Плотная застройка позволяет безопасно размещать штабы, склады и скрытно перемещать технику, что дает огромное преимущество по сравнению с позициями в открытом поле. Военкор добавил, что бои за Константиновку сопровождались масштабным противостоянием в воздухе. Украинское командование стянуло на этот участок значительные силы беспилотных систем, однако российским войскам удалось одержать победу.