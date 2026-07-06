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МО пресекло попытку массированного удара ВСУ на объекты ТЭК в РФ

В ночь на 6 июля Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки на объекты топливно-энергетической инфраструктуры в ряде российских регионов, включая Ленинградскую, Брянскую, Белгородскую, Ярославскую, Калужскую, Курскую области и Крым.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в Минобороны России, всего по территории страны было запущено 625 ударных беспилотных летательных аппаратов, из которых 613 были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Согласно пресс-релизу ведомства, над Брянской областью сбили 147 БПЛА, над Ярославской — 72 дрона, над Ленинградской — 48, над Белгородской — 43, над Калужской — 31. Над Крымом было ликвидировано 64 беспилотника.

«Массированная атака, спланированная Зеленским под саммит НАТО, была сорвана, — заявили в ведомстве. — Вместе с тем, получившие повреждения в результате атаки отдельные гражданские объекты будут в ближайшее время восстановлены».

В министерстве также отметили, что «в ответ на террористическую акцию киевского режима» Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам на территории Украины. Ранее ведомство докладывало о поражении военных заводов в Киеве.

Власти нескольких российских регионов проинформировали о последствиях атаки беспилотников. В Ленинградской области повреждения получили объекты на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк. В Крыму погибла женщина, еще два человека пострадали. На всем полуострове произошел сбой в электроснабжении.

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