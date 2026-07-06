МО пресекло попытку массированного удара ВСУ на объекты ТЭК в РФ

Власти нескольких российских регионов проинформировали о последствиях атаки беспилотников. В Ленинградской области повреждения получили объекты на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк. В Крыму погибла женщина, еще два человека пострадали. На всем полуострове произошел сбой в электроснабжении.