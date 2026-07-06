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Атака беспилотников на Омскую область 6 июля: что известно к этому часу

Несколько БПЛА достигли промышленного узла Омска.

Источник: Om1 Омск

Над Омской областью 6 июля 2026 года сбили БПЛА. Собирали информацию о ситуации в регионе.

15:15 — в Омской области, по информации РСЧС, объявили беспилотную опасность.

15:35 — об опасности предупредили губернатор Омской области Виталий Хоценко, МЧС России по Омской области, РСЧС Омской области.

16:00 — начинают приходить оповещения на телефоны жителей региона.

17:11 — губернатор сообщает, что над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Жителей попросили не подходить к обломкам и не вести съёмку.

17:41 — БПЛА достигли северного промышленного узла Омска. Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку.

При чрезвычайных ситуациях обращайтесь по телефону 112.

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