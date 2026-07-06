Омичей просят не подходить к окнам во время атаки БПЛА. Почему?

Во время атаки беспилотников важно помнить о правилах безопасности. Конечно, в моменты тревоги или необычных звуков возникает естественное любопытство: хочется выглянуть на улицу, понять, что происходит, откуда доносится шум. Однако делать этого категорически нельзя.
Это связано с тем, что при работе систем противовоздушной обороны (ПВО) или падении обломков происходит взрыв. Взрывная волна выбивает окна: первыми в квартиру влетают именно стёкла, разлетающиеся на множество острых осколков. Согласно статистике, большинство травм в таких ситуациях люди получают не от самого беспилотника, а именно от порезов и ударов разбитыми стёклами.
Помните: чтобы защитить себя, во время объявления опасности необходимо немедленно отойти от окон и застеклённых балконов. Самое безопасное место — коридор, ванная комната или любое другое помещение без окон. Там следует переждать, пока угроза минует.
Берегите себя!