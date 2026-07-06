Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей просят не подходить к окнам во время атаки БПЛА. Почему?

Причины серьёзные.

Источник: Om1 Омск

Во время атаки беспилотников важно помнить о правилах безопасности. Конечно, в моменты тревоги или необычных звуков возникает естественное любопытство: хочется выглянуть на улицу, понять, что происходит, откуда доносится шум. Однако делать этого категорически нельзя.

Это связано с тем, что при работе систем противовоздушной обороны (ПВО) или падении обломков происходит взрыв. Взрывная волна выбивает окна: первыми в квартиру влетают именно стёкла, разлетающиеся на множество острых осколков. Согласно статистике, большинство травм в таких ситуациях люди получают не от самого беспилотника, а именно от порезов и ударов разбитыми стёклами.

Помните: чтобы защитить себя, во время объявления опасности необходимо немедленно отойти от окон и застеклённых балконов. Самое безопасное место — коридор, ванная комната или любое другое помещение без окон. Там следует переждать, пока угроза минует.

Берегите себя!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше