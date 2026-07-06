Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.