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Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бойцы «Южной» группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожив свыше 165 военных ВСУ, сообщили Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным Минобороны России, бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка, Васильевская Пустошь, Ореховатка и Стенки Донецкой Народной Республики.

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