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ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и восемь автомобилей в зоне действий российской группировки войск «Днепр», сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка и Кушугум Запорожской области.

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