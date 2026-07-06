ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий «Днепра»

«Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка и Кушугум Запорожской области.
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