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ВСУ потеряли более 200 военнослужащих в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в различных районах ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка и Подлиман в Харьковской области, Щурово, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в МО РФ.