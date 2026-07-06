ВСУ потеряли более 200 военнослужащих в зоне действий группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка и Подлиман в Харьковской области, Щурово, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в МО РФ.