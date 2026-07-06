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Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 310 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Анновка, Шиловка, Новофедоровка, Светлое и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.