Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Анновка, Шиловка, Новофедоровка, Светлое и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.