Подразделения «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирлоги, Хотень и Вольная Слобода Сумской области», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в Харьковской области поражение было нанесено формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Ольховатки, Захаровки, Шевяковки, Григоровки и Белого Колодезя.
«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США и семь автомобилей», — добавили в МО РФ.