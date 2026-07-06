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Подразделения «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской и Сумской областях, ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирлоги, Хотень и Вольная Слобода Сумской области», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что в Харьковской области поражение было нанесено формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Ольховатки, Захаровки, Шевяковки, Григоровки и Белого Колодезя.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США и семь автомобилей», — добавили в МО РФ.

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