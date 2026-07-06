ВСУ потеряли более 455 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области и Червоная Криница Запорожской области.
«Противник потерял более 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в ведомстве.