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ВСУ потеряли более 455 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 455 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области и Червоная Криница Запорожской области.

«Противник потерял более 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в ведомстве.

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