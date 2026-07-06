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Главное из брифинга Минобороны 6 июля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 6 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV и семь автомобилей.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» продвигается в районе Красного Лимана

Российские бойцы нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка, Подлиман Харьковской области, Щурово, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.

Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: порядка 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 310 человек

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны: свыше 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, пять станций РЭБ.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области и Червоная Криница Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум, Разумовка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • девять управляемых авиабомб;
  • 811 БПЛА самолетного типа.