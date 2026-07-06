«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV и семь автомобилей.
«Запад» продвигается в районе Красного Лимана
Российские бойцы нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка, Подлиман Харьковской области, Щурово, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.
Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: порядка 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 310 человек
За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны: свыше 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, пять станций РЭБ.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области и Червоная Криница Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: свыше 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум, Разумовка и Орехов Запорожской области.
«Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- девять управляемых авиабомб;
- 811 БПЛА самолетного типа.