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Омичей предупредили о проблемах с Интернетом во время беспилотной опасности

Жителям региона прислали оповещения о возможных перебоях в работе связи.

Источник: Om1 Омск

Жители Омской области начали получать SMS-сообщения о возможных перебоях в работе связи в регионе.

«В вашем регионе может временно отключаться мобильный Интернет — важные сервисы продолжат работать», — отмечается в сообщении.

Ранее в Омской области объявили беспилотную опасность 6 июля 2026 года. В регионе были сбиты вражеские БПЛА, некоторые из них достигли промышленного узла.

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