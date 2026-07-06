Омичей предупредили о проблемах с Интернетом во время беспилотной опасности

Жители Омской области начали получать SMS-сообщения о возможных перебоях в работе связи в регионе.
«В вашем регионе может временно отключаться мобильный Интернет — важные сервисы продолжат работать», — отмечается в сообщении.
Ранее в Омской области объявили беспилотную опасность 6 июля 2026 года. В регионе были сбиты вражеские БПЛА, некоторые из них достигли промышленного узла.
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