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В Омске массово задерживают и отменяют рейсы из-за атаки БПЛА

Силы ПВО отражают атаку.

Источник: Om1 Омск

В Омском аэропорту задержали семь рейсов в города России и другие страны. Ещё два рейса в Новосибирск и в Астану отменили. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Отменены рейсы:

S75346 — Новосибирск (Толмачёво) авиакомпании S7; IQ516 — Астана (Нур-Султан) авиакомпании Vietjet Qazaqstan.

Задерживаются рейсы:

IQ522 — Астана (Нур-Султан) авиакомпании Vietjet Qazaqstan; ИН2076 — Екатеринбург (Кольцово) авиакомпании «Ред Вингс»; ЮТ140 — Сургут авиакомпании «Ютэйр»; FV6474 — Санкт-Петербург (Пулково) авиакомпании «Россия»; SU1689 — Москва (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот»; C6464 — Ташкент авиакомпании Centrum Air; ЮТ306 — Ханты-Мансийск авиакомпании «Ютэйр».

Ранее в регионе объявили режим беспилотной опасности. Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска.

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