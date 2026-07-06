При атаке беспилотников на омский ОНПЗ никто не пострадал

В 19:51 сегодня, 6 июля, омский губернатор Виталий Хоценко уточил, что БПЛА атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Согласно предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
«ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников. На месте инцидента работают оперативные службы. Прошу не приближаться к обломкам, не записывать видео, не вести фотосъемку. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам», — сказал глава региона.
Напомним, ранее мы писали, что из-за режима беспилотной опасности летевшие в Омск самолеты перенаправили в другие города.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше