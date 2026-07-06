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При атаке беспилотников на омский ОНПЗ никто не пострадал

Уже уничтожена большая часть вражеских дронов.

Источник: Комсомольская правда

В 19:51 сегодня, 6 июля, омский губернатор Виталий Хоценко уточил, что БПЛА атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Согласно предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

«ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников. На месте инцидента работают оперативные службы. Прошу не приближаться к обломкам, не записывать видео, не вести фотосъемку. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам», — сказал глава региона.

Напомним, ранее мы писали, что из-за режима беспилотной опасности летевшие в Омск самолеты перенаправили в другие города.

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