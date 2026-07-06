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В соседнем с Новосибирском Омске отражена атака БПЛА на нефтезавод

Губернатор Хоценко сообщил о работе ПВО, пострадавших нет, обломки просят не трогать.

Источник: Om1 Новосибирск

В соседнем Омске, который находится примерно в 650 километрах от Новосибирска, атакован Омский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

По его словам, силы ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников. Однако нескольким БПЛА удалось достичь промышленного узла. На месте работают оперативные службы. «По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — заявил губернатор.

Хоценко обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам, не приближаться к обломкам и не вести фото- и видеосъёмку. «Прошу не приближаться к обломкам, не записывать видео, не вести фотосъёмку. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам», — говорится в сообщении главы региона.

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