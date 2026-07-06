Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод — что известно

По его данным, средства ПВО отражают вражеский налет. Несколько БПЛА достигли северного промышленного узла Омска.
«Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников», — рассказал губернатор.
По его информации, на месте работают оперативные службы. Предварительно, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий, добавил губернатор.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше