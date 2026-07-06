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Дроны ВСУ атаковали Омский нефтезавод — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. Днем в понедельник, 6 июля, украинские беспилотники атаковали территорию Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ). Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, средства ПВО отражают вражеский налет. Несколько БПЛА достигли северного промышленного узла Омска.

«Вражеские БПЛА атаковали ОНПЗ. ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников», — рассказал губернатор.

По его информации, на месте работают оперативные службы. Предварительно, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что Киев предпринял массированную атаку на Крым в канун саммита НАТО. В ночь на понедельник над полуостровом было уничтожено 64 беспилотника ВСУ.

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