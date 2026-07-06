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Коц назвал три фактора массированного удара по объектам ВПК Украины

Ночная атака на Киев и область затронула предприятия, связанные с украинским ВПК, включая НИИ «Квант» и завод «Визар», написал в «Макс» военный корреспондент Александр Коц. Он выделил три фактора результативности ударов: точность разведданных, массированное применение ракет и БПЛА с разных направлений, а также системный подход к поражению производственных цепочек.

В ночь на 6 июля Вооруженные силы РФ нанесли серию ударов по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Как пишет военный корреспондент Александр Коц в материале KP.RU, о результативности ударов могут свидетельствовать кадры вторичной детонации на пораженных объектах.

По словам Коца, среди целей были предприятия, связанные с производством беспилотников, бронетехники, артиллерийских катеров и компонентов для ракетных комплексов. В частности, он упомянул НИИ «Квант» и Жулянский машиностроительный завод «Визар», которые относятся к производственной цепочке ракет «Нептун». Кроме того, Коц пишет о поражении склада горюче-смазочных материалов в Вишневом.

Военкор выделил три фактора, которые обеспечили результативность ударов.

Первый — высокая точность разведданных. Коц указывает, что для выявления таких объектов требовалась работа не только технических средств разведки, но и агентурного контура.

Второй — массированное применение ракет и беспилотников с разных направлений и высот перегрузило систему ПВО противника..

Третий — системный подход. Удары носят не хаотичный характер, а направлены на последовательное поражение производственной цепочки — от выпуска комплектующих до сборки, хранения и логистики.

«То, что мы видим сейчас, — не просто “удар возмездия за террористическую атаку”. Это методичная работа по конкретному отраслевому графику. Кто-то в наших штабах разобрал украинский ВПК на процессы — производство корпусов, начинку, оптику, топливо, склад, вывоз — и идет по этому графику пункт за пунктом», — написал Коц.

В эту же ночь ВСУ пытались атаковать российскую территорию накануне саммита НАТО, но системы ПВО перехватили 613 из 625 запущенных Украиной беспилотников. В результате, вместо демонстрации «козырей» своим западным партнерам, киевские власти столкнулись с уничтожением критически важной инфраструктуры, пишет военкор.

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