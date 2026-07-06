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На Украине разбился вертолет, отправившийся на перехват дронов ВС России

В Полтавской области разбился вертолет Ми-8 ВСУ, который должен был перехватывать дроны ВС РФ.

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолет Ми-8, использовавшийся ВСУ для перехвата российских дронов. Авиакатастрофа произошла во время выполнения боевой задачи. Об этом сообщил в соцсетях городской совет Брод во Львовской области, где планируют похоронить погибших военнослужащих.

По имеющимся данным, авария случилась 30 июня. В тот момент на борут находилось всего четыре боевика. Никто из них не выжил. Среди погибших названы командир экипажа, летчик-штурман, воздушный стрелок и авиационный техник.

«Погибли все четверо членов экипажа», — указано в публикации.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины близка к провалу на одном из важнейших участков в зоне спецоперации. Киев уже готовится к потере Славянско-Краматорской агломерации. Быстрое продвижение Южной группировки ВС РФ в Константиновке заставило ВСУ эвакуировать ключевые заводы из Краматорска в западные области.