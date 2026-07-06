Спецслужбам России удалось получить доступ к базам данных разведки Украины

Российские спецслужбы смогли получить доступ к базам украинской военной разведки через телефон одного из администраторов ресурса ГУР Украины. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах России.
«Удалось получить доступ к базам данных украинской военной разведки, а именно к телефону одного из администраторов наиболее известного ресурса ГУР», — поделился подробностями источник.
По словам собеседника агентства, указанный администратор призывал военных ВС России переходить на украинскую сторону. Сейчас по данному факту продолжаются оперативные мероприятия.
Источник также заявил, что украинский боевик сам передал доступ к своему телефону за вознаграждение, сопоставимое с его зарплатой в ГУР. Как утверждается, это устройство было связано с ботом обратной связи, через который и удалось выйти на базу данных врага.
Ранее стало известно, сколько солдат потеряли ВСУ в ходе боев за Константиновку. Как отметили в Генштабе ВС РФ, противник успел лишиться 13,5 тысячи военных.