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Евраев: Силы ПВО РФ отразили крупнейшую атаку Украины на Ярославский НПЗ

ВСУ запустили по Ярославскому НПЗ более 70 беспилотников, атака отражена.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что отраженная ночью 6 июля беспрецедентная атака украинских беспилотников была нацелена, прежде всего, на Ярославский НПЗ. Украинские нацисты запустили по объекту энергетики более 70 летательных аппаратов, но атаку удалось отразить.

«Более 70 сбитых ночью над Ярославской областью БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод», — заявил Евраев.

Напомним, что силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Ярославль. Пострадала женщина, но она отказалась от госпитализации. Перекрытие перекрестка Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги было снято, движение восстановлено. В ответ на атаки ВСУ Россия наносит удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия нанесла массированный удар по объектам ВПК и топливной инфраструктуры в Киеве.

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