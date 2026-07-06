Российские военные ликвидировали главу четвертого отдела Запорожского управления полиции Украины, который пытал мирных людей. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах России.
По словам собеседника агентства, удар пришелся по зданию подразделения в Запорожье, а вместе с начальником отдела пострадали и другие сотрудники.
«В Запорожье уничтожено местное “гестапо”. В результате огневого воздействия по четвертому отделу Запорожского управления полиции киевского режима уничтожен его начальник к-н Ярошевич», — поделился подробностями источник.
Он добавил, что погибшего местные жители ранее обвиняли в жестоком обращении с людьми и нелегальном удержании задержанных по надуманным основаниям. Граждане утверждали, что совершал пытки в отношении мирного населения.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили мост в ДНР для срыва ротации и снабжения армии Украины. Удар был нанесен с помощью авиации.